VIDEO | Tufello: uomo sfonda il lunotto di un'auto con una testata

La scena, durante un controllo di polizia, è stata ripresa da un cittadino e rilanciata dalla pagina Welcome To Favelas

Da ieri pomeriggio su facebook sta rimbalzando di profilo in profilo. Un video virale, capace di raccogliere migliaia di visualizzazioni e condivisioni in pochissime ore. Nel video si vede un uomo che, al culmine di un momento di rabbia, dà in escandenze e con una testata sfonda il lunotto di un'auto parcheggiata. Il tutto durante un controllo di polizia. Ad accendere la follia del fermato un controllo di polizia, durante il quale un poliziotto ha preso possesso del cellulare dell'uomo.

Da qui la rabbia, con la richiesta di vedersi restituito il cellulare. E al culmine la testata, così forte da spaccare il lunotto dell'auto.

A rilanciare il video Welcome to favelas, pagina che raccoglie e rilancia scene di "follie" metropolitane. La pagina sostiene che il video sia stato girato al Tufello.