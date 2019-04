VIDEO | Tromba marina a largo di Lavinio, le immagini

Tromba marina a largo di Lavinio. Lunedì mattina di maltempo sui Comuni litoranei alle porte di Roma. Pioggia, vento e grandinate hanno fatto capolino sopra i cieli di Nettuno, Anzio, Pomezia, Ardea e Torvajanica. A destare preoccupazione è stata pero una imponente tromba marina formatasi a largo della costa di Lavinio.

Decine le foto ed i video postati sui social network. La stessa ha poi perso di forza prima di poter arrivare nelle vicinanze dei centri abitati e delle spiagge del litorale.

Maltempo di lunedì mattina che non ha riguardato solo le zone costiere ma anche l'entroterra, come a Lanuvio dove gli "uffici comunali sono al lavoro per una prima verifica dei danni che le coltivazioni e il settore agricolo hanno subito questa mattina a causa della forte grandinata che ha interessato il territorio Lanuvino. Si invitano gli imprenditori del settore che hanno subito danni a contattare l'Ufficio attività produttive e agricoltura del Comune di Lanuvio all'indirizzo mail: agricoltura@comune.lanuvio.rm.it".