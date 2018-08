Torpignattara piange Carlo e Valentina, i due fidanzati romani morti in Calabria

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Non ci sono parole. Sgomento e rabbia tra chi li conosceva bene e sapeva come quel viaggio lo avessero desiderato e organizzato nei minimi dettagli. Tra le palazzine di via Pietro Rovetti dove Carlo Maurici e Valentina Venditti vivevano, in pochi hanno il coraggio di manifestare i propri sentimenti circa una tragedia tanto grande. Ma dalla casa della sorella di Valentina, Simonetta, è un via vai di amici che vogliono portare la loro vicinanza. “Ci ha avvisato direttamente lei ieri sera, una tragedia - spiega Fabio, un amico di famiglia -. Loro viaggiavano spesso, univano così passioni e lavoro. Non ci sono davvero parole”.

Fotografa freelance lei, tatuatore e street artist lui, stavano per trasferirsi al Pigneto, distante pochi chilometri, coronando il sogno di avere una casa tutta per loro. Ad andare in Calabria per il riconoscimento dei ragazzi, il cognato di Valentina Giovanni insieme all’altra sorella Daniela, la più grande, che lì in Calabria aveva anche suo figlio che fortunatamente non era andato a fare l’escursione alle gole di Raganello con loro.