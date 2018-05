Tifosi del Liverpool da Villa Borghese allo stadio: ordinanza anti alcol violata, ma situazione sotto controllo

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Nonostante il divieto di consumo di alcol, non mancano bottiglie di birra tra i supporters del Liverpool in attesa di passare il pre-filtraggio in piazza delle Canestre, a villa Borghese, prima di salire sui bus Atac che li condurranno allo stadio Olimpico. Chi viene sorpreso a consumare birra viene fermato dalla Polizia, ma tra le fila inglesi qualcuno consuma alcol di marca italiana e poi abbandona la bottiglia vuota prima di essere perquisito dagli agenti.

Ad ogni tifoso è stato chiesto il biglietto del match e un documento di identita'. Tra i supporters anche molti bambini. Le operazioni sono filate via regolarmente.