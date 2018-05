I tifosi del Liverpool invadono Roma: inglesi a Campo de' Fiori tra birra e cori

Abbiamo incontrato i tifosi del Liverpool radunati in un pub a Campo de Fiori, a poche ore dal match contro la Roma per la partita di ritorno della semifinale di Champions League. Gli storici cori del club inglese intonati a squarciagola. Pronti per raggiungere lo stadio Olimpico per assistere alla partita che deciderà chi andrà in finale con il Real Madrid di Cristiano Ronaldo.

Tutto assume un’aria di festa, anche quando un residente dal suo balcone che faccia a Campo de Fiori appende una banchiera del club giallorosso. Ingente il dispiegamento di forze dell’ordine chiamato a tenere sotto controllo i movimenti della tifoseria inglese.