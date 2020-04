Pullman in avaria, caos sulla Tiburtina: 20 bus in fila, passeggeri in strada

Scene di (amara) normalità questa mattina su via Tiburtina. Alle 8.20, subito dopo Ponte Mammolo, l'avaria di un pullman Cotral ha provocato una lunga coda di autobus. Dopo 10 minuti si contavano, come è possibile vedere dal video inviato a RomaToday da un lettore, oltre 20 mezzi pubblici in coda.

A bloccare il transito dei mezzi pesanti la strettoia causata dagli eterni cantieri sulla consolare. In strada, come è possibile vedere dalle immagini, diversi passeggeri, la maggior parte lavoratori delle aziende della zona o pendolari, nel caso delle linee Cotral, verso la provincia.

Temporanei stop e deviazioni sulle linee bus 040, 041, 343, 404, 437, 444 e 447. Linee 319-451-343-344 invece in forte ritardo nella tratta Ponte Mammolo-via Casale San Basiliio.