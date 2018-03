VIDEO | L’emergenza buche vista dai tassisti: "Quando porto turisti mi vergogno"

Siamo andati alla stazione taxi di Santa Maria Maggiore, nel quartiere dell’Esquilino, per sentire come stanno vivendo la situazione delle strade colabrodo della Capitale. Loro che, per professione, si trovano in macchina tutto il giorno e tutti i giorni

“Ci siamo ormai abituati, la situazione è davvero drammatica”, spiega un tassista, mentre un suo collega sottolinea la questione delle riparazioni: “Da luglio ad oggi ho dovuto sistemare tre volte l’ammortizzatore anteriore - dice - più problema di così”. Altri pongono un sorriso amaro quando si parla dei turisti: “Quando li ho a bordo vado piano, perché mi vergogno”.