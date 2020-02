L'aggressione è avvenuta in zona Montespaccato, a due passi dalla via Aurelia e dalla borgata di Boccea. Da quanto ricostruito finora il branco era salito sull’auto in via Casilina, poi la corsa fino a una strada isolata.

Come mostra un video ripreso da un residente, i tre uomini hanno improvvisamente aggredito il tassista a calci e pugni, dopo una discussione. Poi le attenzioni si sono concentrate sulla vittima.