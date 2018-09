Sgombero via Costi, gli occupanti: "Dal Comune nessuna alternativa, siamo pronti a bloccare Tor Sapienza"

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Enorme il dispiegamento di forze dell’ordine che ha provveduto a liberare il palazzo di via Costi. E' scontro sull'accoglienza alternativa. Gli sgomberati protestano: "Dal Comune nessuna alternativa, sono anni che aspettiamo, ma nessuno ci ha mai offerto nulla". Tra loro c'è chi si dice pronto a bloccare il vicino quartiere di Tor Sapienza.

Presente, tra gli altri, il comandante del V gruppo Casilino della Polizia Locale Mario De Sclavis: "Abbiamo provveduto all'identificazione degli occupanti presenti. Erano presenti diverse nazionalità. C'è anche chi non si è fatto identificare perché non in regola. I servizi sociali stanno assistendo le fragilità e predisposti alloggi dove poter allocare queste persone e i nuclei familiari". Il racconto della mattinata nelle immagini