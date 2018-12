VIDEO | Sgombero ex Penicillina, arriva il Ministro Salvini. I contestatori: "Sciacallo"

Era atteso. Era evidente a tutti, addetti ai lavori e non, che il titolare del Viminale avrebbe fatto la sua comparsa nel giorno del tanto atteso, ed annunciato, sgombero delle ex Penicillina di Roma. Poco dopo le 9 nel mattino di oggi, lunedì10 dicembre, Matteo Salvini è arrivato al civico 1040 di via Tiburtina per vedere da vicino e operazioni in corso. Una visita rapida della struttura accompagnato dagli agenti di Polizia. Dopo circa 20 minuti è pronto già ad andar via, senza rilasciare alcuna dichiarazione alla stampa (relegata sulla collinetta dall’altra parte della strada).

Non sono mancate le contestazioni, seppure poche e lievi. Un’attivista ha urlato “Sciacallo” ricordando gli effetti che lo sgombero di questa mattina ha: “Centinaia di persone per strada, sicurezza zero per gli abitanti del quartiere”, ha detto poi ai giornalisti, mentre un funzionario di Polizia era già intervenuto per sedare la protesta. A pochi metri il presidio di Potere al Popolo e Asia Usb: “Uno sgombero solo a fini mediatici ed elettorali - dice un attivista -, vieni qui e spiegaci che soluzioni avete per il futuro di questo posto”.