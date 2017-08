VIDEO | Seat e Polizia di Stato insieme in pista per test drive

Giornata all’insegna della sicurezza con i piloti SEAT: teoria in aula ed esercizi in pista per l’aggiornamento degli istruttori di guida della Polizia di Stato

Si è svolta presso il Circuito di Franciacorta (Brescia) la giornata di formazione per gli istruttori di guida del Corpo di Polizia promossa dalla SEAT. Fedele al proprio impegno, la Casa automobilistica ha infatti tenuto, su richiesta, un corso di guida che ha coinvolto gli istruttori di guida della Polizia di Stato delle Questure di Roma, Milano, Padova e Verona in un susseguirsi di nozioni teoriche in aula e poi pratiche. Esercizi pratici che si sono svolti con gli istruttori alla guida in pista delle proprie volanti insieme ai piloti della SEAT.



Sono passati due anni da quando SEAT Italia si è aggiudicata la gara d’appalto per la fornitura di SEAT Leon 2.0 TDI 150CV alle Forze dell’Ordine. In questi due anni, oltre alla fornitura di circa 1.000 volanti -che hanno contribuito a ringiovanire il parco auto della Polizia di Stato-, la SEAT ha voluto dimostrare il forte legame e l’impegno nei confronti delle istituzioni fornendo loro un servizio specifico in rete che garantisca la migliore attenzione possibile al Cliente, mettendo a disposizione personale tecnico dedicato alle Forze dell’Ordine per seguire e monitorare le diverse necessità ed esigenze. Un altro aspetto su cui la SEAT ha puntato e investito fin dall’inizio dell’accordo è legato alla formazione specifica destinata agli addetti ai lavori coinvolti nel progetto: circa 200 collaboratori della Polizia di Stato in tutta Italia sono stati infatti formati in merito alle caratteristiche del prodotto, ma, ancor prima, la Rete ufficiale di Concessionari e service partner del Marchio è stata formata per poter garantire il miglior servizio di assistenza possibile.



Aggiudicarsi la gara pubblica per la fornitura delle auto per le forze dell’ordine italiane ha richiesto di apportare alcune peculiari modifiche alla SEAT Leon, rendendo le condizioni e le modalità di guida delle volanti ben diverse da quelle di una vettura di serie: dotazioni particolari quali la struttura blindata (che aggiunge 225 kg di peso alla versione di listino della vettura), il rinforzo delle sospensioni, una batteria e un alternatore sovradimensionati, l’aggiustamento dell’altezza delle luci diurne (reso necessario dall’incremento del peso della vettura), il deposito antiscoppio (per un peso di ulteriori 5 kg), la protezione della parte inferiore e la centralina dell’unità di controllo (per adattare la vettura a esigenze particolari, come la disattivazione di airbag e porte). Queste modifiche, unite all’evoluzione dei sistemi di assistenza alla guida piuttosto che dei dispositivi di sicurezza che oggi giorno montano le vetture, risultano in una crescente necessità di formazione specifica e aggiornamento delle nozioni.



Il corso di guida tenutosi a Franciacorta nasce perciò dalla necessità di aggiornamenti e specifici apprendimenti, richiesta che la Casa spagnola ha accolto con entusiasmo, nell’ottica di rafforzare le sinergie e la collaborazione. Una migliore conoscenza del prodotto, così come il corretto funzionamento e utilizzo dei dispositivi e l’applicazione delle nozioni sulle vetture della Polizia di Stato in un contesto adeguato e in completa sicurezza era alla base dell’incontro di formazione. L’esercitazione sulle tecniche di frenata, controllo dei punti di corda e tracciato delle traiettorie, la prevenzione e il controllo di fenomeni si sottosterzo o sovrasterzo che si possono presentare in determinate situazioni di guida, sono stati il filo conduttore del percorso formativo.



Ad accompagnare gli ospiti sono stati i piloti SEAT, forti della propria esperienza al volante di auto altamente prestazionali, sotto il coordinamento di Salvatore Tavano che ha tenuto le fila del gruppo di giovani piloti SEAT. Nel suo ampio “palmarès”, vanta un terzo posto nel Campionato SEAT Leon Supercopa Italia, ottenuto nel 2010 con cinque vittorie. Carlotta Fedeli e Gabriele Volpato, attualmente impegnati nel monomarca Leon CUPRA Cup, e Alessandra Brena e Matteo Zucchi, impegnati nel trofeo ST CUPRA Cup, hanno condiviso con professionalità e passione le regole con gli istruttori della Polizia di Stato.



Il Dott. Massimo Improta, Primo Dirigente della Polizia di Stato, ha dato per conclusa la giornata ricordando quanto sia importante “la formazione continua degli istruttori, per permettere loro di trasmettere le nozioni ai collaboratori e permettergli di lavorare in sicurezza quando sono di servizio su qualsiasi tipo di vettura. Ma non solo, più sono preparati i collaboratori che hanno la responsabilità della guida, più sono a sicuro anche i cittadini, e la sicurezza sta al cuore del nostro ”.



Gianpiero Wyhinny, Direttore di SEAT Italia, ha sottolineato che “dall’inizio dell’accordo, la SEAT ha preso l’impegno di dimostrare quanto ci tenga a dare un servizio a 360°. Il processo non si chiude con la vendita del prodotto; il Cliente va seguito durante tutto il percorso di utilizzo della vettura, e quindi siamo stati onorati di aver potuto offrire quest’attività di formazione e di scambio di conoscenze”.