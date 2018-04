VIDEO | Buche sulla Salaria, cinquanta auto con gomme squarciate: scatta la protesta

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Ore 20.30, Salaria nel caos. Colpa di una buca nei pressi del cavalcavia della motorizzazione. Una dopo l'altra le auto si fermano vittime del cratere apertosi a causa della pioggia caduta per tutto il giorno. Una dopo l'altro, prima 20, 30. Oltre 50 auto conterà la polizia locale. Ma le auto, secondo gli automobilisti, sono molte di più. Prima dell'arrivo dei vigili infatti almeno altrettante auto sono ripartite o sono state portate via dei carri attrezzi. Nel video di Manuela Romanazzi la scena incredibile delle auto ferme per le ruote squarciate. Si tratta dei minuti che hanno preceduto l'arrivo dei caschi bianchi. Si vedono addirittura auto con l'airbag esploso.

Buche sulla Salaria, serata da incubo: 50 auto con le gomme squarciate