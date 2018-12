VIDEO | Manufatto abusivo al campo di Villa Gordiani, arrivano le ruspe

Le immagini sono state girate da alcuni cittadini della asd Villa Gordiani e del comitato di quartiere, i quali sostengono che era in conrso un tavolo di confronto con il Municipio per il progetto di recupero e riqualificazione dell'area, da destinare ad un progetto di calcio popolare. Invece stamattina sono arrivate le ruspe per buttare giù tutto, come indicato della determina firmata dal mini sindaco, Giovanni Boccuzzi, a maggio 2017.