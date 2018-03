VIDEO | Piena del Tevere, banchine invase dall'acqua: un'auto nel fiume

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Le suggestive immagini delle banchine del lungotevere invase dall'acqua a causa della piena del fiume. Oltre i detriti, biciclette e addirittura un'auto tenuta ferma con una fune.

E all'altezza di Lungotevere in Augusta si può addirittura vedere un auto nel bel mezzo del Tevere in piena: una Ford Focus blu che è stata poi fissata con una fune per evitare che fosse portata via dalla corrente. Mentre sotto ponte Garibaldi, altezza Isola Tiberina, ci sono delle bicilette dell'azienza di bike sharing a flusso lbero, abbandonate li da chi è stato sorpreso dalla piena, a causa della quale la pista ciclabile è stata ricoperta dal fiume.