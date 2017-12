Natale con i roghi tossici: "Dicono che abbiamo le visioni. Ecco la Capitale della Raggi"

Vigilia e giorno di Natale all'insegna dei roghi tossici, come tutti i giorni, più degli altri giorni per i quartieri nei pressi della baraccopoli di via Salviati

"Dicono che i roghi sono diminuiti, che non è un'emergenza, che è la nostra percezione che è sballata. Beh questo è il Natale che abbiamo passato". Roberto Torre, presidente del Comitato Tor Sapienza, interpellato da RomaToday usa parole amare e cariche di rabbia. Vigilia e giorno di Natale all'insegna dei roghi tossici, come tutti i giorni, più degli altri giorni per i quartieri nei pressi della baraccopoli di via Salviati. Le sue parole sono in particolare rivolte all'assessorato all'Ambiente del municipio V che, dopo anni di promesse, salito al potere sembra aver voltato le spalle ai cittadini di Tor Sapienza.

Così il sempre combattivo Torre ha deciso di filmare il triste spettacolo della vigilia, rilanciandolo sui social. E mentre la città era impegnata nel rush finale dei regali, a Tor Sapienza lo spettacolo era quella di una nuvola tutt'altro che santa. "Siamo al punto di partenza, ovvero il rimpallo di compentenze. E' una vergogna".

Nel video Torre fa riferimento alle parole dell'amministrazione municipale, ormai in polemica con il comitato. In particolare si fa riferimento alla falsa percezione, di cui vengono accusati i cittadini, che questi roghi sono aumentati. Sempre nel video non manca un accenno all'azione propagandistica del presidente della commissione Ambiente, Daniele Diaco. "Questa è la Capitale della Raggi, la Capitale del Governo". E come promesso prima di Natale alla Camera, Torre insieme con tutti i comitati, è pronto ad un presidio fisso sotto Montecitorio.