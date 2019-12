VIDEO | Incendio a Prima Porta: ristorante distrutto dalle fiamme

Vigilia di Natale amara per i titolari di un ristorante a Prima Porta, distrutto da un incendio divampato intorno alle 7:30 del 24 dicembre. L'intervento dei vigili del fuoco in via della Giustiniana, altezza via Inverigo, dopo l'allerta per del "fumo nero" da un locale di Roma nord.

Giunti sul posto i pompieri hanno provveduto a spegnere le fiamme divampate all'interno di un ristorante. Richiesto ausilio alla polizia sul posto sono intervenute le volanti e gli agenti del Commissariato Ponte Milvio. Spento l'incendio il locale è andato distrutto.

Restano da accertare le cause, al momento gli investigatori non escludono nessuna ipotesi. Sul posto per i rilievi anche la polizia scientifica.

