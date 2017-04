VIDEO | Lancio del sacchetto, le telecamere li incastrano: multate 8 persone

Prosegue l’opera di prevenzione e repressione contro chi sporca il territorio del Comune di Fiumicino. Attraverso le 75 telecamere comunali, posizionate in luoghi strategici, attive h24 tutti i giorni e collegate con la centrale operativa della Polizia Locale, altre persone sono state sorprese a gettare rifiuti sulle nostre strade.



“Solo negli ultimi giorni – spiega il sindaco di Fiumicino, Esterino Montino - sono state riprese 8 persone a scaricare rifiuti sul territorio, un illecito che viene sanzionato anche con una multa di 600 euro. Il 50 per cento sono risultati nostri residenti, mentre gli altri risiedono a Roma. Un’altra persona è stata sorpresa ad abbandonare rifiuti dalle guardie ambientali facenti parte dell’Associazione Nazionale Polizia di Stato. Per i trasgressori, oltre alle sanzioni, scatteranno i controlli al fine di verificarne le posizioni Tari. L’attività delle guardie ambientali, inoltre, ha anche permesso di multare un’attività di ristorazione per il mancato rispetto delle modalità di conferimento dei rifiuti della raccolta differenziata”.



“Lo sforzo di Polizia Locale, Protezione Civile e Guardie ambientali –afferma il comandante della Polizia Locale, Giuseppe Galli - proseguirà nell’opera di controllo del nostro territorio. Il nostro sistema di telecamere rappresenta un importante mezzo per la sicurezza urbana e per prevenire determinati illeciti. In ogni caso si stanno rilevando anche un ottimo mezzo a tutela del nostro patrimonio ambientale”.