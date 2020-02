VIDEO | Rapina l'area di servizio, poi esplode un colpo di pistola per guadagnarsi la fuga

Ha esploso un colpo di pistola, poi risultata essere una scacciacani, per guadagnarsi la fuga dopo la rapina ma sulla sua strada ha trovato un poliziotto libero dal servizio che lo ha bloccato prima che potesse scappare. A vivere dei momenti di terrore la notte fra sabato e domenica dipendenti e clienti dell'area di servizio Salaria Ovest che si trova sulla Diramazione Roma Nord dell'autostrada A1, nella zona di Settebagni. A finire in manette con l'accusa di rapina aggravata un uomo di 44 anni, pluripregiudicato.

L’uomo, armato di pistola e con il volto travisato da un passamontagna, è entrato nel bar dell’area di servizio, e dopo aver minacciato due avventori, si è avvicinato alla cassa e con in pugno una pistola, ha intimato al cassiere di versare l’incasso, i tabacchi in vendita e i gratta e vinci, all’interno di un carrello di plastica che aveva con sè.

Il rapinatore per velocizzare l’operazione, contemporaneamente con la mano destra continuava a minacciare il cassiere e con l’altra mano lo aiutava a gettare i pacchetti di sigarette nel carrello.

Una volta sottratto il bottino, trascinava fuori il carrello, ed esplodeva un colpo di pistola, terrorizzando il cassiere ed una cliente, mentre l’altro avventore, che era un poliziotto libero dal servizio, rimaneva calmo e dopo aver accertato che nessuno era rimasto ferito e che la pistola usata dal rapinatore era una scacciacani, dava l’allarme e avvertiva un collega che si trovava nelle vicinanze.

Quindi decideva di intervenire. Il poliziotto allora si qualificava avvicinandosi al rapinatore ed intimandogli di fermarsi , mentre nel frattempo stava caricando la refurtiva all’interno della sua auto insieme al cassiere, costretto ad aiutarlo.

Il rapinatore continuava a minacciarlo con la pistola, ma l’agente libero dal servizio, dopo avergli bloccato il braccio, ingaggiava con lui una violenta colluttazione, bloccandolo fino all’arrivo del collega.

Sul posto giungevano anche alcune pattuglie del Reparto Prevenzione Crimine Lazio e della Polizia Stradale.

Il 44enne, messo in sicurezza, veniva così accompagnato negli uffici del Commissariato Vescovio, sede di lavoro dei due agenti, per gli ulteriori accertamenti. Durante le indagini, si accertava che l’auto usata per la rapina era stata rubata, e pertanto veniva restituita al proprietario.

Anche la refurtiva, costituita dalla somma di 539 euro, 27 gratta e vinci e 439 pacchetti di sigarette, veniva restituita al responsabile della società che gestisce il bar.

Nell’abitazione dell'uomo, un romano già conosciuto alle forze dell'ordine, veniva sequestrato un bilancino di precisione e una modica quantità di sostanza stupefacente, e un motoveicolo in uso all’uomo, provento di furto.

Alla fine degli accertamenti l’uomo, con numerosi precedenti di polizia, veniva tratto in arresto per i reati di rapina aggravata, ricettazione e violenza a pubblico ufficiale, in quanto durante la colluttazione l’agente rimaneva ferito, seppur in modo lieve.

Gli investigatori, diretti dal dottor Mario Spaziani, stanno svolgendo ulteriori indagini per verificare il coinvolgimento dell'uomo nella commissione di altre rapine commesse nella zona con le stesse modalità.

