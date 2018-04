Attendere un istante: stiamo caricando il video...

I Carabinieri di Centocelle hanno dato esecuzione ad una ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma nei confronti di un romano ritenuto responsabile di una rapina a mano armata, in danno dell’ufficio postale di via dei Ciclamini