Gli investigatori del commissariato Primavalle hanno studiato a fondo le immagini di video sorveglianza

Era da poco passato mezzogiorno del 16 agosto quando, in un ufficio postale di via di Torrevecchia, hanno fatto irruzione due uomini. Uno col il volto coperto e l'altro no. I due, durante la fuga, sono stati inquadrati da varie telecamere, una delle quali ha permesso di mettere ben in evidenza i volti di entrambi.