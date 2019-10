VIDEO | Agenti uccisi a Trieste: in migliaia per l'ultimo saluto. I feretri arrivati all'aeroporto di Ciampino

Prima i funerali di Stato poi l'arrivo all'aeroporto di Ciampino. Sono stati migliaia i triestini che hanno voluto porgere l'ultimo saluto a Pierluigi Rotta e Matteo Demenego, i due agenti di polizia caduti il 4 ottobre scorso che sia il vescovo di Trieste, Giampaolo Crepaldi nella sua omelia, che il questore di Trieste, Giuseppe Petronzi, con la voce rotta dall'emozione, hanno definito - come del resto amavano ricordare loro stessi a inizio turno - "figli delle stelle".

Un affetto che nemmeno la pur capiente chiesa di Sant'Antonio Taumaturgo è riuscita a contenere. In migliaia hanno assistito alla celebrazione, diffusa da altoparlanti, dalla vicina piazza, affollata fin dal mattino dai tanti cittadini in attesa dell'arrivo del corteo funebre partito dalla questura, con un fiore e tanta emozione.

Erano presenti al rito solenne, officiato dal vescovo di Trieste, il ministro dell'Interno Luciana Lamorgese e il ministro dello Sviluppo economico Stefano Patuanelli, il presidente della Camera, Roberto Fico e il vicepresidente, Ettore Rosato, il senatore Ignazio La Russa, il presidente della Regione Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, il capo della Polizia, Franco Gabriellli e il Sindaco di Trieste, Roberto Dipiazza assieme a numerose altre cariche politiche locali e regionali. A garantire il massiccio servizio d'ordine, 300 tra agenti di polizia, carabinieri, guardia di Finanza, polizia Locale, Protezione civile e altri corpi volontari.

E un fragoroso applauso ha accompagnato - salutata dal picchetto d'onore - l'uscita dei feretri dalla chiesa al termine delle esequie. Da Ronchi dei Legionari un C130 dell'aeronautica militare ha portato le salme a Roma Ciampino. L'arrivo intorno alle 16:00.

Le salme di Pierluigi Rotta e Matteo Demenego saranno trasportate rispettivamente a Giugliano e a Velletri dove saranno celebrati i funerali privati.

