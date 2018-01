VIDEO | Piazza della Libertà, degrado su degrado: il parchetto invaso anche dai resti degli alberi caduti

“Qui ormai conviviamo con degrado e incuria”, dicono alcuni residenti

Due grossi pini marittimi sono caduti in piazza della Libertà, nella zona di Prati, nella serata di martedì 2 gennaio distruggendo cartelli stradali e pali della luce a lui vicino. A pochi metri, una Volkswagen Golf andata a fuoco stamattina intono alle 8. “Qui ormai conviviamo con degrado e incuria”, dicono alcuni residenti.



E se proprio si vuole andare a veder da vicino il resto della piazza, si può notare come il parchetto che sorge proprio qui sia lasciato al degrado: accanto alle panchine e ai cesti dei rifiuti si trovano cartacce, avanzi di cibo, bottiglie in vetro.