I Carabinieri della Stazione Roma Tomba di Nerone hanno arrestato due persone per traffico illecito di sostanze stupefacenti e detenzione illegale di arma da fuoco. Si tratta di una coppia di conviventi, lui romano di 48 anni e lei una 38enne cittadina polacca.

A seguito di richiesta giunta, tramite il 112 NUE, alla Centrale Operativa del Gruppo di Roma, i Carabinieri sono stati inviati in via Pozzo Pantaleo, per un’auto parcheggiata in un’area interdetta adiacente ad un centro di preghiera.