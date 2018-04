VIDEO | Un fiume d’acqua sulla Colombo, strada chiusa e tecnici al lavoro

Le immagini postate dal DICCAP mostrano una grossa perdita poco distante dall’inizio della via Pontina

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Un fiume d’acqua si è riversato la notte di Pasqua su via Cristoforo Colombo all’Eur. Il video della perdita postata dal DICCaP (Dipartimento Autonome Polizie Locali) di Roma sulla pagina Facebook del sindacato dei vigili urbani. "Prima delle 23,30 forte perdita d'acqua all'inizio della Pontina, altezza Via Cristoforo Colombo. Laterale chiusa e piantonamento del IX Gruppo Eur”.

Perdite d’acqua a Roma

Il tratto di strada interessato dalla perdita è infatti stato chiuso. Come si legge su LuceVerde Roma: “Via Cristoforo Colombo - carreggiata parallela a quella di destra chiusa. Lavori sulle condutture d'acqua - Roma - Via Cristoforo Colombo: fra Piazzale 25 Marzo 1957 e Via Paride Stefaninni carreggiata parallela a quella di destra chiusa causa lavori sulle condutture d'acqua in direzione Gra”

Strade chiuse perdita d’acqua

Sempre la pagina del Diccap prosegue la lista delle strade chiuse per perdite d’acqua: “Poco prima di mezzanotte perdita d'acqua in via Alessandro Vessella 19 (al Quartiere Africano ndr). Intervenuti Vigili del fuoco e Acea, strada parzialmente chiusa. Intervenuta la pattuglia di II Gruppo Parioli. 2,45 via Valle Corteno (zona Montesacro ndr), anche qui intervenuti vigili del fuoco e Acea, lavoro ancora in corso, intervenuta la pattuglia del III Nomentano”.

Lunga notte di lavoro

Poi una lunga lista d’interventi nella notte per incidenti stradali (Qui la notizia su un incidente mortale in via di Marco Simone). “Ci viene da sorridere quando dal Governo piovono critiche ai piani di rientro del Comune - denunciano ironicamente dal sindacato della Polizia Locale di Roma Capitale -. Forse non sanno che l'unico piano serio di rientro passa dal taglio dei turni notturni e festivi del personale. Chi ci verrà a chiudere le strade al nostro posto se il Governo non riconosce che la capitale è una città diversa da tutte le altre?”.