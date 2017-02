VIDEO | Una notte con la polizia locale a caccia di parcheggiatori abusivi a Testaccio

Tolleranza zero nei confronti dei posteggiatori illegali all'opera nelle zone sensibili della città. Questa la mission degli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale impegnati da tempo nel contrasto ai cossiddetti guardiamacchine. Le immagini si riferiscono ai controlli messi in atto la notte dello scorso 17 febbraio nella zona di Testaccio. Una ventina i soggetti colti a svolgere l'attività illegale. Identificati dai 'caschi bianchi' gli abusivi (cittadini di nazionalità bengalese, nordafricana ed italiana), sono poi stati portati per ulteriori accertamenti nella stazione Mobile dove, una volta comminata una multa da 772 euro (con la confisca dei proventi ricavati dall'attività illecità), vengono poi rilasciati. Come sottolineano dal Comando di via della Consolazione: "Un parcheggiatore abusivo è perseguibile solo se colto in flagranza, oppure su denuncia di un cittadino. Si invitano i cittadini a non lasciare mai denaro ai parcheggiatori abusivi, denunciandone la presenza alle forze dell'ordine"

CONTRASTO AL FENOMENO DEI PARCHEGGIATORI ABUSIVI. I BLITZ DELLA POLIZIA LOCALE