VIDEO | Dentro le ville dei Casamonica al Quadraro: cavalli e arredamenti con fregi in oro

Il momento dell'irruzione all'interno della prima delle otto villette di via del Quadraro appartenenti alla famiglia Casamonica, oggetto dell'operazione di sgombero, sequestro e demolizione, partita all'alba di oggi. I consueti arredamenti sfarzosi e in oro, ma anche il rinvenimento di alcune dosi di cocaina. La porta d'ingresso, imbottita sul retro con brillanti tipo Swarovski, vasche dorate, statue dorate di cavalli e giaguari in ceramica. I soffitti di alcune delle case erano affrescati con nuvole e cupidi. Ecco le immagini degli oggetti trovati all'interno delle otto villette dei Casamonica al Quadraro.