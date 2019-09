VIDEO | Operazione colf: banda armata sequestra una coppia e ripulisce villa

I Carabinieri della Stazione di Fiano Romano, collaborati in fase esecutiva da personale dell’INPERPOL e della polizia albanese, al termine di una complessa attività di indagine, hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare, emessa dal GIP del Tribunale di Rieti, nei confronti di 3 persone di origine albanese, due uomini di 32 e 38 anni e una donna di 49 anni, poiché ritenuti responsabili della rapina consumata lo scorso 4 maggio in danno di una coppia, proprietaria di una villa di via S. Lorenzo di Fiano Romano. Qui i dettagli della notizia.