VIDEO | Omicidio Luca Sacchi, le immagini del fermo di Valerio Del Grosso e Paolo Pirino

Valerio del Grosso e Paolo Pirino, di 21 anni, sono stati sottoposti a fermo poiché gravemente indiziati di essere i responsabili dell'omicidio di Luca SACCHI commesso la sera del 23 ottobre.

"Le intense ricerche hanno consentito di individuare e catturare nella decorsa notte entrambi i fuggitivi. Del Grosso è stato rintracciato in un hotel in zona Tor Cervara ove aveva trovato rifugio, mentre Pirino è stato rintracciato sul terrazzo di una palazzina ove si era nascosto, in zona Torpignattara. Nel corso delle operazioni sono stati recuperati oggetti di interesse investigativo. Al termine delle attività sono stati sottoposti a fermo del Pubblico Ministero emesso dalla Procura della Repubblica di Roma per i reati di omicidio, rapina, detenzione e porto abusivo di armi e condotti presso la casa circondariale di Regina Coeli".