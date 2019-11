VIDEO | Omicidio Sacchi, la madre di Luca ad Anastasia: "Dimmi la verità"

La madre di Luca Sacchi ha commentato in esclusiva a "La vita in diretta" gli sviluppi su Anastasia Kylemnyk, e ha lanciato un appello alla ragazza:

"Te lo dico proprio a te Anastasia, vedendoti lì stamattina mentre ti portavano via, la tua faccia io pensavo a Luca a quanto ti voleva bene, a quanto ti amava, quanto ti amavamo noi, l'hai fatto portare via. Tu devi venire da me, mi devi guardare negli occhi e dirmi quello che è successo, perché Luca stava con te, Luca non c'entra niente e tu lo sai".

Nei confronti di Anastasia Kylemnyk, 25enne di origini ucraine, i carabinieri del Nucleo Investigativo hanno notificato ieri, 29 novembre, un provvedimento di obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. La giovane donna è indagata per aver tentato di acquistare un ingente quantitativo di sostanze stupefacenti.