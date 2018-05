VIDEO | Nubifragio a Tivoli: cascate d'acqua e strade impraticabili

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Una cascata d'acqua in via Postera, con scenari simili anche in viale Cassiano ed allagamenti in tutta la città. Parlano da sole le immagini del nubifragio che si è abbattuto nel tardo pomeriggio di oggi 10 maggio a Tivoli e nel territorio della provincia nord est della Capitale. Un forte temporale che ha richiesto la chiusura di diverse strade, impraticabili a causa della pioggia battente che i tombini non sono stati in grado di assorbire.

Nubifragio a Tivoli 10 maggio 2018

Allertati i soccorritori a Tivoli sono al lavoro i vigili del fuoco ed i volontari di diverse associazioni di protezione civile. In particolare in centro storico sono intervenute diverse squadre di pompieri con il supporto del nucleo Saf. Almeno 40 gli interventi per allagamenti su strada, negozi e scantinati e danni d'acqua in appartamenti. Soccorsi per i passeggeri di due auto rimasti bloccati all'interno delle vetture circondate dalla pioggia caduta.

Strade chiuse a Tivoli

Diverse le strade e le aree impraticabili, dalla Cittadella, all'Empolitano, passando per Colli Santo Stefano ed il centro della città. Paricolarmente critica la situazione su via Valeria, Bivio San Polo, largo Saragat e la via Empolitana. La via Maremmana inferiore a Villa Adriana, nei pressi di Ponte Lucano, è stata temporaneamente chiusa al traffico in entrambe le direzioni.