VIDEO | "No bavaglio, no fascismo", la manifestazione in risposta al blitz di Forza Nuova

La manifestazione di oggi pomeriggio, lunedì 11 dicembre, organizzata sotto gli uffici de La Repubblica e L’Espresso in via Cristoforo Colombo in risposta al blitz di Forza Nuova della scorsa settimana proprio sotto la loro redazione. “La cosa più allarmante - spiega il direttore de La Repubblica, Mario Calabresi - è il tipo di intimidazione, con lo scopo di acquisire consensi”.

Al presidio di protesta hanno aderito anche molte associazioni che si occupano della libertà di stampa, ma anche di diritti umani, come Amnesty International. Presenti anche i sindacati: “Doveroso essere qui per difendere la nostra costituzione - sottolinea Maurizio Landini, segretario generale Fiom - l’apologia del fascismo è reato e bisogna contrastare questi fenomeni”. In prima linea anche l’Ordine nazionale dei giornalisti con il presidente Carlo Verna, e la Federazione nazionale della stampa italiana: “Atti gravi e da condannare”, dice Raffaele Lorusso, segretario Fnsi.