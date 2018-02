VIDEO | Neve a Roma, caos a Tiburtina: alta velocità ko e treni per Fiumicino soppressi

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Utenti in attesa per ore. Treni della linea Alta velocità con fortissimi ritardi: da 180 a 200 minuti: "Dicono che ci sono guasti alla stazione Termini".

Disagi anche sulla linea di collegamento per l'aeroporto di Fiumicino, molti dei treni stamattina, lunedì 26 febbraio, sono stati addirittura soppressi. Tanti provano a prendere un taxi per raggiungere lo scalo, ma la fila è interminabile: "Siamo in coda da più di un ora, fortunatamente il volo è nel primo pomeriggio", dice un turista.