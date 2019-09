VIDEO | Ferisce e disarma una guardia giurata poi si spara, Tiburtina sotto choc: “Visto cinque minuti prima”

“Abbiamo sentito un boato, poi abbiamo visto la polizia correre verso il tunnel e abbiamo capito che era successo qualcosa”. Un pomeriggio difficile da dimenticare per i pendolari, lavoratori e abitanti della zona della stazione Tiburtina. In pieno pomeriggio, ed orario di punta, un uomo ha prima ha ferito con un coltello una guardia giurata per poi prendere la pistola di ordinanza ed uccidersi. Li, nel sottovaso che collega i diversi binari dei treni che ogni giorno trasportano migliaia di persone.

Sotto choc i passanti, soprattutto chi come Umberto conosceva la guardia, rimasta gravemente ferita e trasportata al Policlinico Umberto I: “Lavoro qui da 20 anni, non è mai successa una cosa del genere - racconta a Roma Today -. Lo conosciamo tutti qui, ci fermavamo sempre per fare quattro chiacchiere. Lo avevo visto proprio cinque minuti prima accadesse tutto questo”.