VIDEO | L'immagine di un feto contro l'aborto, le reazioni di residenti e passanti al maxi cartello Pro Vita

Siamo andati in via Gregorio VII, dove è comparso il maxi cartello (7 metri per 11) dell’associazione Pro Vita contro l’aborto.

Immagine del feto e frasi concise ma dirette ovviamente a colpire: “Sei qui perché tua mamma non ha abortito”, per citarne una. E come spesso accade, sui social già dalla giornata di ieri, mercoledì 4 aprile, si è scatenata la bufera tra chi è pro, chi contro, e chi addirittura chiede l’immediata rimozione. Ma come la stanno vivendo i residenti del quartiere, a pochi passi dal Vaticano? Ecco le loro reazioni.