VIDEO | "Non una di meno" a Roma, per un 8 marzo di lotta e non di mimose

Il colore predominante era il fucsia, mescolato al nero. E se si contano le poche mimose presenti, anche il giallo. Una vera e propria marea. In migliaia hanno deciso di partecipare alla manifestazione organizzata in occasione della festa della donna ieri, mercoledì 8 marzo. Dal Colosseo un fiume di donne, ma non solo, ha marciato per le strade di Roma fino a piazza San Cosimato, a Trastevere. Diritti e pari opportunità, contro la violenza di genere. Questi i motivi del corteo, che ha visto la partecipazione anche di molte famiglie. [LEGGI LA CRONACA DELLA MANIFESTAZIONE]