VIDEO | Tensione al porto di Civitavecchia, agente schiaffeggia uomo e minaccia: "Guarda che sparo"

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Un video su twitter divenuto virale con il passare delle ore. Le immagini riprendono una lite avvenuta in serata alla banchina degli imbarchi per Tunisi del porto di Civitavecchia. Al centro del parapiglia una famiglia di cittadini stranieri e due agenti della polizia frontiera. Dalle urla uno dei due poliziotti passa ai fatti schiffeggiando un uomo dopo aver messo mano alla fondina della pistola, poi la frase choc, che si sente urlare diverse volte: "Guarda che sparo eh".

Ancora da accertare con esattezza cosa sia accaduto. Secondo quanto si riesce a vedere nel filmato, ripreso quando le tensioni erano già iniziate, un agente si avvicina ad un uomo fermo fuori dall'auto assieme ad un secondo giovane e ad una donna e poi gli urla contro "Sposta la macchina, sposta la macchina".

L'uomo non sembra parlare italiano sino a che l'agente gli urla contro: "Non mi prendere per il cu..", per poi rivolgersi ad un secondo uomo dicendogli "Digli di spostare la macchina".

Ne nasce un parapiglia ed interviene un secondo agente, fra le urla e gli strilli si vede chiaramamente il poliziotto prima mettere mano alla fondina della pistola e poi schiaffeggiare una delle persone con il quale il collega aveva avuto il diverbio.

Si sentono urla e grida, continuano le tensioni mentre nell'audio si sente ancora uno dei due agenti ripetere "Guarda che ti sparo eh". I due si spintonano e le riprese video terminano.

Video twitter @caciara83