VIDEO | Ladri scassinano il supermercato e scappano con la cassa

Un video che parla da solo. È notte fonda quando l'allarme del supermercato segnala ai proprietari l'intrusione nei locali del Sigma di Borghesiana indicando l'apetura della serranda. Poi l'allerta da parte della moglie del titolare al 112 che non è stata sufficiente a permettere di fermare i due ladri prima che potessero messere a segno il furto. Siamo in via di Vermicino, al civico 73. Qui, come si evince da un video postato dal proprietario del supermarket sulla propria pagina facebook, si vedono due uomini con i volti travisati dai passamontagna.

I due aprono la serranda del Sigma con facilità. Uno dei ladri prende a calci la porta d'ingresso nel tentativo di aprirla ma non ci riesce. Si avvicina quindi il complice e gli porge una levachiodi (il cosiddetto 'piede di porco'), con il secondo ladro che a sua volta impugna un secondo identico attrezzo da scasso. I due forzano insieme la porta e nel volgere di poco più minuto riescono ad entrare all'interno dei locali.

Allertate le forze dell'ordine sul posto sono quindi arrivati gli agenti del commissariato Romanina di polizia che non hanno potuto far altro che constatare l'avvenuto furto. Postato il video della telecamere di sicurezza sulla propria pagina facebook dal proprietario del supermercato, lo stesso ha ricevuto la solidarietà di decine di residenti.,che hanno a loro volta ricondiviso il video. Da quanto si apprende i ladri sarebbero fuggiti con una cassa. Da quantificare ancora il bottino.