Ladro le saccheggia casa a Santo Stefano: nello smartphone le immagini del furto

Tra la tarda serata del 24 e il pomeriggio di Santo Stefano, i Carabinieri impegnati nel piano straordinario di controllo Natale Sicuro hanno arrestato 2 persone.

Ieri pomeriggio, i militari di San Lorenzo in Lucina hanno preso un 49enne, residente in provincia di Latina e già noto alle forze dell'ordine, sorpreso in un appartamento in via Rasella. La proprietaria di casa, momentaneamente fuori Roma poiché in vacanza, ha ricevuto l'allarme sul proprio smartphone, vedendo dalle immagini della telecamera del sistema di videosorveglianza installata il ladro all’opera ed ha subito chiamato al 112.

I carabinieri intervenuti in pochi minuti hanno bloccato il ladro mentre usciva dal portone dello stabile. L'arrestato è stato accompagnato in caserma, in attesa del rito direttissimo.