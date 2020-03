Le file ai supermercati, la città deserta in luoghi solitamente affollati come la stazione Termini. Tutto in attesa delle 8.30 del 10 marzo, data in cui Roma e il resto d'Italia diventano zona protetta, con tutti i divieti già in vigore per contrastare i contagi del Coronavirus. E' il video La notte prima del decreto, della produzione audiovisiva RoadShine (www.roadshineproduction.it).