Risveglio di paura a Villa Lais, il racconto dei residenti: "Bloccati da fiamme e fumo"

Risveglio di paura a Villa Lais dove un appartamento è andato distrutto dalle fiamme. L'incubo di fuoco ha cominciato a prendere corpo dopo le 7:30 di questa mattina in un'abitazione posta al secondo piano di un immobile di via Lugnano in Teverina, all'Appio Tuscolano (qui la notizia). Un incendio che ha preso forza rapidamente con un denso fumo nero che nel volgere di pochi minuti ha invaso le scale del palazzo. Nello stesso diverse famiglie, evacuate dai soccorritori. Tre le persone intossicate, nonna, figlia e nipote (rispettivamente di 78, 49 e 25 anni) poi costretti alle cure degli ospedali San Giovanni e Vannini a causa dell'inalazione di fumo.

Risveglio di paura a Villa Lais

Dei veri e propri momenti di paura quelli vissuti dai residenti dei piani superiori all'appartamento andato in fiamme. "Mi stavo alzando dal letto quando ho sentito gridare che c'era un incendio e del fumo dentro casa - racconta un inquilino a RomaToday -. Eravamo bloccati nell'appartamento dal quale non potevamo uscire per via del fumo che aveva invaso le scale, oltre alle fiamme che per poco non ci arrivano dentro casa".

Bloccati da fiamme e fumo

Impossibilitato ad uscire assieme ai familiari dall'appartamento a causa del fumo "ci siamo rifugiati sul balcone che dà sul retro, rispetto alla stanza andata a fuoco". Nonostante la paura "abbiamo aspettato che i pompieri spegnessero l'incendio. Poi sono stati gli stessi soccorritori a farci uscire in strada". Assieme a loro anche gli abitanti delle due scale che compongono l'immobile dove è andato a fuoco l'appartamento. "Abbiamo avuto tanta paura".