Incendio Collatina Vecchia: il video delle fiamme

Le immagini dell'incendio di via Collatina Vecchia di questa notte. Le fiamme si sono sviluppate in un'area sequestrata lo scorso febbraio dalla Polizia di Roma Capitale, che nell'occasione aveva abbattuto 35 baracche e 6 tende abbandonate dagli occupanti. I sigilli erano scattati per reati ambientali e da allora l'area era in attesa del via libera della Procura per la bonifica.



Alta la colonna di fumo che ha reso l'aria irrespirabile in tutta la zona. Questa mattina l'odore acre si avvertiva ancora, appunto, anche a diversi chilometri di distanza. Sono in corso le verifiche dei tecnici dei Vigili del fuoco per capire l'origine del rogo.