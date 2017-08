VIDEO | Tivoli, nel luogo della tragedia: "Si erano chiuse in casa per paura dell'incendio"

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Le immagini da luogo dell'incendio in cui nel pomeriggio di ieri, lunedì 7 agosto, hanno perso la vita due donne. Tra i vicini di casa il massimo silenzio.

All'indomani del vasto incendio che si è portato via Ines Scrocca di 92 anni e la figlia Rosanna Schianchi di 68, la parte alta di Monte Catillo continua a bruciare. "Da quanto hanno potuto ricostruire le forze di polizia e i vigile del fuoco sembrerebbe che le due donne si fossero chiuse in casa proprio per paura delle fiamme - dice il sindaco di Tivoli, Giuseppe Proietti -. Una tragedia che non si è potuta evitate. L'amministrazione comunale e la città intera si stringe intorno a questa famiglia".

LEGGI LA NOTIZIA