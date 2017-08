VIDEO | Brucia discarica abusiva, evacuata palazzina occupata da un centinaio di persone

Un'immensa discarica abusiva, con rifiuti di ogni genere, ai piedi una palazzina mai completata e occupata da un centinaio di persone circa 5 anni fa. Tra loro anche alcune famiglie italiane che dicono: "Negli ultimi giorni siamo aumentati, sono arrivati alcuni sgomberati di via Curtatone"

Incendio divampato intorno alle 13 di oggi, mercoledì 30 agosto in via Francesco Costa, altezza via Amarilli a La Rustica. Ad andare alle fiamme un'immensa discarica abusiva di rifiuti di ogni genere, ai piedi di una palazzina occupata abusivamente da un centinaio di persone.

Evacuate immediatamente all'arrivo dei soccorsi con il fumo e parte delle fiamme che hanno raggiunto la struttura, per le centinaia di persone rimaste sfollate ora c'è il rischio di rimanere in mezzo ad una strada. “Ci hanno offerto la casa famiglia per mia moglie e i miei figli, per me la strada, una cosa che non possiamo accettare – dice Enrico, romano, abitante della palazzina occupata – Abbiamo chiesto per anni un aiuto dal Comune e alla fine ci siamo ritrovato a vivere qui. Ora abbiamo perso anche questa casa senza una vera assistenza”.

Sul posto, oltre ai vigili del fuoco con numerosi mezzi, la Polizia locale, Carabinieri e agenti della Polizia di Stato. Difficile per i pompieri domare le fiamme, al lavoro più di tre ore. Passate le 17:00 gli ultimi focolai non erano ancora stati spenti.