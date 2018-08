VIDEO | Mezzo Ama distrutto dalle fiamme, esplosioni e fumo nero in via Collatina

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Prima le fiamme, poi la densa colonna di fumo nero visibile nella zona di Ponte di Nona, quindi le esplosioni. Un mezzo Ama è stato distrutto da un incendio nella mattinata di oggi, giovedì 23 agosto, in via Collatina a pochi metri dalla rotonda per via di Salone. Dalle prime informazioni raccolte sul posto, l'incendio sembrerebbe partito dalla cabina di guida, andata completamente distrutta dal rogo.

La chiamata ai vigili del fuoco intorno alle 11:45, presenti con due mezzi. Domate le fiamme in pochi minuti, mentre i rifiuti all'interno del compattatore hanno continuato a bruciare. Questa la difficoltà principale riscontrata: riuscire a spegnere definitivamente il contenuto del compattatore Ama.

Diverse le esplosioni udite dai residenti di zona, dovute però ai pneumatici consumati dal fuoco. Illeso il conducente che è uscito dal mezzo Ama dopo che, avertito della presenza di fumo da un automobilista, ha accostato e visto le fiamme tra la cabina e il compattatore.

Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, gli agenti della Polizia locale per gestire anche il traffico veicolare su via Collatina, chusa durante le manovre di soccorso. Non è il pirmo mezzo Ama a restare divorato da un incendio. Lo scorso 12 agosto un altro mezzo Ama era andato a fuoco, e distrutto, nell'isola ecologia Ama di viale Palmiro Togliatti.