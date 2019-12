VIDEO | Auto in coda sul Raccordo: incendio distrugge bus Atac

A Roma, "per ragioni ancora da accertare", intorno all'una della scorsa notte, "su un bus Atac fuori servizio senza passeggeri a bordo che stava rientrando nella rimessa di Tor Vergata si è sviluppato un incendio. L'autista ha provato a spegnere le fiamme, che però hanno avvolto la vettura. Sono intervenuti i Vigili del fuoco che hanno estinto l'incendio. La vettura era in servizio da circa 15 anni". Lo scrive in una nota l'ufficio stampa di Atac.