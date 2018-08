Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Autobus Atac a fuoco oggi 10 agosto in via di Carcaricola, a Tor Vergata. Ad andare in fiamme intorno alle 12.40 è stato un mezzo della linea 046 (qui il video). L'incendio, che non ha provocato feriti, è scoppiato tra due palazzine. Paura tra i residenti delle abitazioni. Qualcuno ha anche girato un video dell'accaduto riprendendo il momento dell'esplosione.