VIDEO | Flambus in via di Carcaricola: lo 046 prende fuoco tra le case

Flambus a Roma oggi 10 agosto. A bruciare l'autobus 046. E' successo in via di Carcaricola, fra le zone di Giardinetti e Tor Vergata. Danneggiate anche due auto che si trovavano in sosta dove la vettura dell'Azienda dei Trasporti Pubblica romana ha preso fuoco.

Atac spiega: "Per ragioni in corso di accertamento, si è sviluppato un incendio su un bus in servizio sulla linea 046, lungo via di Carcaricola che ha danneggiato completamente la vettura. Non c'è stata alcuna conseguenza per i passeggeri. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco".