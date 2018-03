VIDEO | Auto in fiamme a Villa De Sanctis

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

L'incendio è divampato da una vettura in sosta in via dei Gordiani. Sul posto vigili del fuoco e polizia

Ancora incendi di auto a Roma. Dopo le quattro vetture danneggiate dalle fiamme in via Latina la notte fra il 18 ed il 19 marzo, questa volta è stata la volta di un'altra vettura, distrutta in seguito al rogo divampato nell'area di parcheggio dove era in sosta. E' accaduto intorno alla mezzanotte al civico 4450 di via dei Gordiani, in un'area di parcheggio dei residenti di Villa De Sanctis. Andata a fuoco per cause ancora in via di accertamento, le fiamme sono state domate dai vigili del fuoco. Sul posto per svolgere gli accertamenti gli agenti di polizia del commissariato Tor Pignattara che indagano sull'accaduto. Al momento i poliziotti non escludono nessuna ipotesi, compresa quella del gesto doloso.