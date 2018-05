VIDEO | Fiamme su un bus, poi lo scoppio. Paura al centro di Roma per l’esplosione sulla linea 63

Mattina di passione in via del Tritone oggi, martedì 8 maggio, quando un bus ha preso fuoco. Fortunatamente non si registrano feriti gravi. A dare supporto ai soccorsi anche i ragazzi del bar di zona che hanno aiutato l'autista Atac con un loro estintore.

Le immagini dal luogo dell’esplosione, le voci di chi era presente e dell’assessora alla Mobilità del Comune di Roma Linda Melo, sul posto per avere aggiornamenti: "Quel bus era del 2003, acquistato addirittura rada giunta Veltroni - dice ai giornalisti - ecco perché questa amministrazione lavora per cambiare il parco mezzi di Atac. Abbiamo chiesto di aprire un’indagine per capire esattamente cosa è successo".