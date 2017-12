VIDEO | Nuova vita ai giocattoli rotti, così Guido regala un sorriso ai bimbi meno fortunati

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Siamo entrati nel laboratorio di Guido Pacelli, meglio conosciuto come "Guidoaggiustagiocattoli", sommerso dei doni che le famiglie romane e le catene di negozi da tutta Italia hanno fatto all'associazione "Salvamamme" per i bambini meno fortunati.

"Da quando sono andato in pensione, ormai sei anni fa, mi sono dedicato a tempo pieno a questa attività che già svolgevo saltuariamente - spiega Guido Pacelli- è impegnativo perchè da noi è Natale 365 giorni all'anno, ma l'espressione di gioia di un bambino che riceve un giocattolo che, probabilmente, non avrebbe mai potuto avere, mi da tutto". Nellla stanza di Guido non c'è davvero più spazio. Letteralmente sommerso dai doni che Salvamamme riceve da tutto il Paese e che spedisce in ogni punto d'Italia.

Romano "trapiantato" a Ostia fin dai primi anni dell'infanzia, sposato e con tre figli, dopo 37 anni di lavoro, molti dei quali come responsabile tecnico in Alitalia, la vita di Guido oggi è scandita da una macchinina a cui magari manca una ruota, o un peluche che per un difetto non parla più. "Di storie qui ce ne sono tante - dice - e mi emoziono ogni volta come fosse il prmo giorno".